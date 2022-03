E' morto Sergio Canciani

Canciani si è spento nella sua casa, a Trieste. Entrato alla Rai Fvg, prima nella redazione slovena e poi in quella italiana, raccontò i funerali di Tito, la caduta di Ceausescu in Romania, la guerra nell'ex Jugoslavia, l'assedio di Sarajevo, l'evolversi del conflitto nei Balcani.



Innumerevoli i suoi servizi per per Tg1, Tg2 e Tg3. Alla fine degli anni '90 divenne corrispondente Rai da Mosca; in Russia rimase fino al 2011, da Eltsin all'arrivo di Putin.



In alcuni suoi libri come "Roulette Russia" e "Putin e il neo-zarismo. Dal crollo dell'URSS alla conquista della Crimea", Canciani aveva analizzato la situazione politica in Russia e il ruolo di Putin in maniera quasi profetica.

TRIESTE - Scompare a 76 anni il giornalista e storico corrispondente Rai da Mosca. Aveva lavorato per diversi quotidiani e scritto numerosi saggi. Era nato a Trieste nel 1946.