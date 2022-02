Puglia, trafficavano in carcere droga, telefoni e schede sim: 9 arresti

TARANTO - Avevano messo in atto un traffico di droga, telefoni e schede sim nel carcere di Taranto. Per questo 9 persone sono state arrestate dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia. I 9 soggetti, sei in carcere e 3 ai domiciliari, sono accusati a vario titolo di reati connessi all'illecita detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, all'introduzione illecita di telefoni e schede sim, alla corruzione e alla ricettazione.