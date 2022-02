Crisi ucraina: Biden e Putin accettano di incontrarsi

ROMA - Sì dei presidenti di Stati Uniti e Russia al vertice proposto dalla Francia "per discutere di sicurezza e stabilità strategica in Europa".Biden e Putin, ha fatto sapere l’Eliseo dopo il lungo colloquio telefonico tra Macron e il presidente russo ed un lavoro di mediazione instancabile da parte dello stesso Macron, hanno “accettato in linea di massima” di incontrarsi, a patto che “la Russia non invaderà l’Ucraina”.Mentre si diffondono immagini di carri armati marchiati con una misteriosa lettera Z che si dirigono al confine con l’Ucraina, e l’intelligence Usa dà notizia di una imminente invasione, la via diplomatica appare quanto mai irta di ostacoli.Il vertice tra i due presidenti sarebbe esteso a “tutte le parti in causa” per garantire “sicurezza e stabilità strategica in Europa”, e la sua preparazione dovrebbe iniziare giovedì prossimo.Tuttavia, secondo la Casa Bianca, le forze russe continuano comunque a preparare un "assalto in larga scala".