Covid, Antonio Cassano ricoverato in ospedale a Genova

- L’ex calciatore barese Antonio Cassano, 39 anni, è stato ricoverato oggi all’Ospedale San Martino di Genova per il Covid nel reparto di Malattie infettive. E’ seguito dal professor Matteo Bassetti. Cassano è risultato positivo al Covid negli ultimi giorni di Dicembre del 2021. Stava bene ma è peggiorato ed ha avuto la polmonite. Ora l'ex calciatore è in ospedale.

La moglie Carolina Marcialis ha dichiarato: “Antonio è vaccinato con due dosi, ha avuto problemi per il Covid, è in ospedale ma sta bene, le sue condizioni di salute non preoccupano“. Matteo Bassetti ha detto: “ Per Antonio Cassano è stato un ricovero precauzionale, dovrebbe ritornare a casa tra tre giorni”.