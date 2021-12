Germania, crollano contagi dopo lockdown 'no vax'

BERLINO - Crollano in Germania i contagi dopo il lockdown dei 'no vax'. Il paese teutonico ha registrato 10.100 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Robert Koch Institute riportati dai media tedeschi.I morti sono stati 88. Una settimana fa i nuovi casi erano stati 29.384, mentre il 23 dicembre erano balzati di nuovo a 44.927.La Germania ha introdotto dal 2 dicembre, quando i nuovi casi giornalieri erano oltre 74 mila, un lockdown per i non vaccinati. L'istituto Koch tuttavia paventa la diffusione di Omicron e sottolinea che durante le vacanze vengono effettuati meno test e che è quindi probabile che emergano meno casi.