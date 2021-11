Pandemia: le Regioni italiane coi numeri peggiori

ROMA - Nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), quattro Regioni del nostro Paese sono in rosso. Si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano che passano nella fascia ad alto pericolo di diffusione coronavirus.

Solo tre restano invece nella fascia di minor rischio. Molise, Sardegna e Valle d’Aosta sono i territori ancora in fascia verde, che hanno registrato meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane, con un tasso di positività inferiore al 4%. Una settimana fa erano il doppio.Le regioni in giallo registrano meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, con un tasso di positività uguale o superiore al 4%, oppure tra i 25 e i 150 casi ma con un tasso di positività sotto il 4%. In rosso invece i territori con un numero di casi compreso tra i 50 e i 150 e un tasso di positività inferiore al 4% oppure tra i 150 e i 500 casi e un tasso inferiore al 4%.