Juventus Club Conversano, vieni a goderti dal vivo le partite della Vecchia Signora

CONVERSANO (BA) - Proseguono le attività delloche continua ad offrire la possibilità di assistere dal vivo, all’Allianz Stadium, alle partite della squadra bianconera. I prossimi match in programma sono:I tifosi interessati possono scegliere tra due soluzioni: pacchetto completo biglietto + bus oppure solo il biglietto per lo stadio. Chi vuole ascoltare dal vivo la musichetta della Champions League (per giunta in un giorno di festa come l’Immacolata) o vuole farsi un regalo per concludere al meglio questo 2021, per ogni informazione può contattare ilE con l’anno nuovo arriveranno moltissimi match di cartello, sfide imperdibili che vedranno impegnata la Signora contro le principali squadre italiane. Ecco il programma di un gennaio infuocato:Anche in questo caso si potrà acquistare sia il pacchetto completo biglietto + bus che il tagliando singolo per le partite. Ma attenzione: per non perdere i match di cartello è fortemente consigliato il tesseramento al Club. Per cui il suggerimento è quello di diventare al più presto affiliati dellosoluzione che garantisce infatti un doppio vantaggio: economico e temporale. Prezzi più bassi e più tempo a disposizione per organizzare il viaggio: poi non resta che godersi lo spettacolo!