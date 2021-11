Covid Italia: 2.818 positivi, 20 vittime

ROMA - Ammontano a 2.818 i positivi ai test Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Nella giornata di ieri erano stati 4.526. Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri 26).Effettuati 146.725 tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che aumenta all'1,9% rispetto all'1,3% di ieri. Sono 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 83.722, 1.274 in più nelle ultime 24 ore.Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.774.783, i morti 132.120. I dimessi e i guariti sono invece 4.558.941, con un incremento di 1.524 rispetto a ieri.