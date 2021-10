Starbene: l’importanza della vitamina B12 dopo i 50 anni

ROMA - Dopo i 50 anni diminuisce la capacità del corpo di assorbire la vitamina B12 dagli alimenti e occorre per questo rafforzare il sistema immunitario e cognitivo per mantenere il giusto livello di benessere. Questo perché la vitamina B12 è essenziale per la produzione dei globuli rossi, per il buon funzionamento del sistema nervoso centrale e per il metabolismo degli aminoacidi. La carenza di vitamina B12 dopo i 50 anni può dare inizio a problematiche neurologiche e gastro-intestinali e per questo è importante fare attenzione ad integrare questa vitamina nella dieta di tutti i giorni. - Dopo i 50 anni diminuisce la capacità del corpo di assorbire la vitamina B12 dagli alimenti e occorre per questo rafforzare il sistema immunitario e cognitivo per mantenere il giusto livello di benessere. Questo perché la vitamina B12 è essenziale per la produzione dei globuli rossi, per il buon funzionamento del sistema nervoso centrale e per il metabolismo degli aminoacidi. La carenza di vitamina B12 dopo i 50 anni può dare inizio a problematiche neurologiche e gastro-intestinali e per questo è importante fare attenzione ad integrare questa vitamina nella dieta di tutti i giorni.





Altro sintomo di carenza di questa importante vitamina è poi la classica stanchezza fisica e mentale che accompagna il cambio di stagione.

Per non incorrere in questi rischi si può usare un integratore specifico in grado di supportare l’organismo, contribuendo al normale funzionamento del metabolismo energetico, del sistema immunitario e di quello cognitivo.

L’integratore ideale è il nuovo B12 plus, un integratore alimentare naturale che promette di far ritrovare l'energia mentale e fisica, frutto del lavoro di Fitopreparatori Italiani, un marchio che è garanzia di qualità, efficacia e sicurezza nella produzione di fitoterapici e nutraceutici, integratori naturali e cosmetici naturali.

B12 Plus è un integratore alimentare naturale che viene in soccorso quando si verificano carenze di vitamina B12, con un’azione benefica garantita da nutrienti speciali che rendono la sua formulazione davvero speciale:

- i 500 microgrammi di vitamina B12 nella forma attiva e biodisponibile della metilcobalamina forniscono energia al corpo

- lo Zinco rafforza il sistema immunitario e la funzione cognitiva. Essendo in forma organica, come gluconato, ha un’elevata biodisponibilità.

- la Fosfoserina migliora la memoria e la lucidità mentale.

Priva di zuccheri aggiunti, di edulcoranti di sintesi, di glutine e lattosio, il B12 Plus è disponibile in confezioni da 15 drink da 10ml. Il tappo 3Phase con effetto barriera protegge infine il prodotto e consente di portare sempre con sé l’integratore per assumerlo al bisogno.