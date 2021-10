Nasce Neeedl, il primo creatore di curriculum online: mette in risalto le abilità invece che le esperienze

MILANO - Quando ci si mette alla ricerca di un lavoro la prima operazione che si compie è ovviamente quella di creare un curriculum che contenga tutte le informazioni anagrafiche, i titoli di studio, le esperienze pregresse e le proprie abilità; le famose skills. Nella maggior parte dei curriculum moderni standard in formato europeo, si segue sempre uno schema ben preciso che risalta i precedenti luoghi di lavoro, mettendo in secondo piano le proprio abilità, inserite sempre alla fine. - Quando ci si mette alla ricerca di un lavoro la prima operazione che si compie è ovviamente quella di creare un curriculum che contenga tutte le informazioni anagrafiche, i titoli di studio, le esperienze pregresse e le proprie abilità; le famose skills. Nella maggior parte dei curriculum moderni standard in formato europeo, si segue sempre uno schema ben preciso che risalta i precedenti luoghi di lavoro, mettendo in secondo piano le proprio abilità, inserite sempre alla fine.





Questo è un errore. Se ci si fa caso, nella maggior parte degli annunci di lavoro vengono sempre elencate una lista di abilità che un candidato dovrebbe avere e che le aziende ricercano per primo nella candidatura di una persona.

Ed è proprio su questo che ha deciso di puntare Neeedl, un nuovo rivoluzionario servizio di creazione CV online.

Neeedl offre un servizio semplice e veloce di creazione curriculum online improntato maggiormente sulle singole abilità dell'individuo, piuttosto che sui lavori svolti (sezione che comunque è presente, assieme a titoli di studio e certificati).

Neeedl fa dire basta ad irritanti grattacapi tra software di scrittura e ottimizzazione grafica. Il portale mette già tutto a disposizione dell’utente, in maniera totalmente gratuita. La compilazione è guidata ed estremamente semplice, cosicché anche i meno esperti potranno realizzare il proprio cv in pochissimi minuti. Le singole abilità saranno auto valutate dall'utente, in modo da avere subito un'idea del grado di conoscenza.

Il formato del curriculum proposto è uguale per tutti ma ognuno può decidere di risaltare le abilità che preferisce, apprese sia in campo lavorativo che privato. Ad esempio anche la casalinga che ha cucinato tutta la vita, magari può trovare lavoro presso un agriturismo di un paese vicino proprio perché ha messo in risalto nel CV le proprie abilità anziché le esperienze che in questo caso non ci sarebbero.

Una volta completato il CV può essere inviato tramite link o scaricato in formato Pdf ed essere utilizzato come meglio si crede. Diversamente dai siti di compilazione online attualmente in circolazione, che prevedono un abbonamento per la creazione di cv in vari formati, Neeedl offre i propri servizi in forma del tutto gratuita per gli utenti.

E se decidessimo di modificarlo inserendo nuove skills od esperienze bisognerà rifare tutto daccapo? Assolutamente no! Basterà accedere all’area personale e modificare, aggiungere o cancellare le sezioni desiderate.

Ma Neeedl non è solo un semplice creatore di CV online e punta, grazie alle sue caratteristiche, ad essere un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con cui ogni CV creato sul portale viene inserito in un database dando la possibilità di essere ricercati dalle aziende.

La funzione di ricerca dei candidati da parte delle aziende è dotata della stessa semplicità ed avviene in modo molto accurata. Nella ricerca è possibile selezionare quelle che devono essere le abilità obbligatorie che il candidato deve possedere assolutamente, e quelle facoltative (come ad esempio il possesso della patente o l'utilizzo di un determinato software).

La funzione di ricerca da parte dell’azienda ha un costo che resta comunque nettamente inferiore rispetto al mercato. A differenza degli altri siti più famosi, il pagamento avviene solo al perfezionamento della ricerca, dove è possibile visualizzare il numero di curriculum trovati, differenziati in CV Gold che hanno tutte le abilità selezionate in fase di ricerca, e CV Silver, che ne hanno solo in parte.

Se il risultato è apprezzabile, si può procedere con il pagamento, altrimenti si può limare ulteriormente la ricerca fino a raggiungere il risultato desiderato, il tutto gratuitamente. Una volta effettuato il pagamento, è possibile scaricare i cv trovati o inviare un breve messaggio ai candidati tramite form direttamente sul sito.