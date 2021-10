(via Nazionale italiana di calcio fb)

TORINO - Gli azzurri battono il Belgio 2-1 (0-0) nella finale per il terzo posto della Nations League. I gol nel secondo tempo, al 1' di Barella, al 20' di Berardi su rigore, al 41' di De Ketelaere. Terzo posto in Nations e qualche risposta interessante, in tutti i sensi, per Mancini.