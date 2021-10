Covid, scattano le nuove regole per i locali pubblici

ROMA - Da oggi cinema e teatri possono tornare a riempirsi al 100% della capienza. Cresce anche la quota di spettatori prevista per stadi e palazzetti e si torna a ballare in discoteca, sia pure con alcuni limiti.

Cinema, teatri e altri luoghi di cultura tornano alla capienza al 100% in zona bianca e sia al chiuso che all’aperto. Viene così abolito il distanziamento di almeno un metro. L’accesso è consentito però solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Con questa misura Palazzo Chigi è andato oltre le indicazioni del Cts di una capienza all’80%.Ripartenza anche per le discoteche, sale da ballo e locali assimilati, ma la capienza non potrà essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.Nei locali da ballo al chiuso in zona bianca deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria e l’accesso è permesso solo con green pass e mascherine.