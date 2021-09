Turismo: Msc Crociere lancia l'offerta 2x1

Gli itinerari invernali



La stagione invernale, che parte a ottobre 2021 e termina a marzo/aprile 2022, sarà ricca di itinerari in numerose destinazioni a breve, medio e lungo raggio. Tra queste, le più interessanti per il mercato italiano sono:



Mediterraneo



Il Mediterraneo d’inverno è storicamente un cavallo di battaglia di MSC Crociere, che quest’anno offrirà crociere settimanali a bordo di MSC Grandiosa (già operativa anche lo scorso inverno) e MSC Fantasia, entrambe nel Mediterraneo occidentale con home port Genova. L’itinerario di MSC Grandiosa prevede tappe a Genova, Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, mentre MSC Fantasia toccherà Genova, La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. Sarà possibile iniziare e terminare la crociera da uno dei porti italiani, scegliendo quello più vicino a casa propria.



Arabia Saudita



A partire da novembre MSC Crociere offrirà itinerari nel Mar Rosso, nuovissima destinazione crocieristica ricca di siti patrimonio mondiale UNESCO e altrettante spiagge mozzafiato con acque turchesi e con barriere coralline incontaminate. Le crociere settimanali partiranno da Gedda verso Ar Ras al Abyad, splendida cittadina dell’Arabia Saudita dal mare cristallino e dalle spiagge incontaminate, Aqaba (Giordania), Safaga (Egitto) con possibilità di escursione a Luxor, Al Wajh (Arabia Saudita) che offre la possibilità di raggiungere al valle di Al-Ula, sito Unesco, un’oasi nel deserto con reperti archeologici millenari che racchiude i resti di Hegra e in cui è anche possibile ammirare la famosa formazione rocciosa alta 50 metri chiamata “elephant rock” per la sua somiglianza a un pachiderma gigante con la proboscide che tocca il suolo. Successivamente la nave torna nell’homport di Gedda.



Emirati Arabi



MSC Virtuosa arriverà nel Golfo con una irripetibile crociera di 20 giorni in partenza da Genova, un’occasione unica per visitare in un solo viaggio le mete più belle del Mediterraneo orientale, attraversare il Canale di Suez e scoprire le più suggestive destinazioni turistiche dell’Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi. Giunta a Dubai, a partire dal 27 novembre offrirà crociere settimanali nel Golfo fino a fine marzo 2022, raggiungibili con voli diretti dall’Italia. MSC Virtuosa è entrata in flotta quest’anno ed è quindi una delle navi più avanzate al mondo dal punto di vista dell’impatto ambientale.



Caraibi



MSC Divina proporrà crociere in partenza da Port Canaveral con itinerari di 3, 4 o 7 notti verso Messico e Bahamas. A partire da dicembre fino al resto della stagione invernale MSC Divina partirà da Miami per itinerari di 3, 7 o 11 notti con tappe anche in Jamaica, Honduras, Isole Cayman, Aruba, Belize e Colombia. Da novembre si aggiungeranno anche gli itinerari invernali di MSC Meraviglia in partenza da Port Canaveral e di MSC Seashore da Miami. Tutte le navi faranno sempre tappa a MSC Ocean Cay, l’isola delle Bahamas che MSC Crociere ha trasformato in riserva marina che è possibile raggiungere esclusivamente con le navi della Compagnia.



Ideali per fuggire dalla routine quotidiana ai prezzi contenuti della bassa stagione, adesso le crociere convengono ancora di più grazie all’offerta “2x1” che consente di dimezzare il costo – già vantaggioso – della vacanza.

NAPOLI – MSC Crociere continua a guidare il comparto turistico guardando già all’inverno 2021/2022 e alla prossima estate e dà avvio alle azioni per incentivare l’anticipo della pianificazione delle vacanze. Dopo essere stato l’operatore turistico che, grazie a 10 navi operative sulle 19 presenti in flotta, ha portato in vacanza il più alto numero di italiani per la stagione estiva in corso, adesso guarda già avanti e lancia la promozione “2x1” per le crociere di quest’inverno.“Si tratta per noi di un investimento per stimolare il mercato, un’azione che si inserisce nel nostro programma di lungo periodo per riportare gradualmente le persone ad anticipare la pianificazione dei loro viaggi” ha spiegato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. “MSC Crociere sin dalla ripartenza della scorsa estate, oltre a mettere in pratica un protocollo di salute e sicurezza che ha fatto scuola nel mondo, ha rispettato i programmi delle crociere messe in vendita proprio con l’obiettivo di ridare fiducia agli italiani sulla possibilità di pianificare le proprie vacanze con il giusto anticipo, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Una scelta che ci ha premiato perché quest’estate decine di migliaia di italiani ogni settimana hanno scelto di partire in vacanza con MSC”.Pertanto chi, entro il 24 ottobre, prenoterà una crociera MSC della prossima stagione invernale, potrà partire pagando la quota crociera dimezzata, ovvero per una cabina doppia si pagherà solo il prezzo della prima persona. Particolarmente ricca la scelta delle destinazioni, che vanno dal Mediterraneo agli Emirati Arabi, ma anche Arabia Saudita e Caraibi. Man mano che la situazione pandemica diminuirà MSC Crociere è pronta a far partire anche le altre navi della flotta con l’obiettivo di tornare presto all’offerta completa a catalogo.“Grazie a una programmazione così ricca è possibile accontentare le richieste di tutti e arrivare a portare in vacanza anche nella stagione invernale centinaia di migliaia di italiani, come abbiamo già fatto quest’estate” ha concluso Massa.