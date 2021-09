Prato, indagato anche per truffa il parroco arrestato





Secondo il legale il prete avrebbe già consegnato un elenco dei parrocchiani danneggiati, con le relative offerte, nell'intenzione di risarcirli.

PRATO - Il sacerdote 40enne avrebbe acquistato droga con i soldi dei fedeli, dicendo che il denaro sarebbe servito per alcune famiglie bisognose. Tra le accuse a suo carico anche quella di tentate lesioni, per aver nascosto la sua sieropositività ai partner sessuali.Il prete chiedeva versamenti di denaro su una carta prepagata a lui intestata. A distanza di una settimana dallo scandalo parla l'avvocato Federico Febbo, difensore di Spagnesi insieme alla collega Costanza Malerba: "Il massiccio uso di cocaina - prosegue il legale - lo ha distaccato dalla realtà fino a fargli vivere una doppia vita. Don Spagnesi ha detto che vuole disintossicarsi, che vuole iniziare un percorso e per questo già nei prossimi giorni riceverà una visita del personale del Sert".