Libri: i servizi online per promuoverli



ROMA – La promozione di un libro è sempre stata una delle attività più difficili e dispendiose per gli editori. Dieci anni fa, ma anche meno, l'accesso alla promozione era prerogativa dei grandi editori e dei grandi distributori. I promotori librai potevano, di fatto, decidere le sorti di un libro, controllando la visibilità e di conseguenza il lettore.





Ora tutto questo è stato spazzato via grazie alla rete, ai social network e ai servizi di promozione creati esclusivamente per supportare gli autori in questo percorso.





Editoria e libri, un mondo in continua evoluzione





Il mondo della promozione editoriale è molto cambiato negli ultimi anni e il self publishing oggi garantisce libertà e controllo sui propri libri pubblicati e sui diritti a essi connessi.

Uno degli aspetti più affascinanti e determinanti di questa età dell’oro per l’editoria è la possibilità che ha un autore o autrice di ottenere in qualsiasi momento supporto professionale e consulenza su ogni aspetto della propria attività editoriale.

Per questo è nato un servizio specifico per aiutare gli autori a promuovere la loro opera, Youcanprint Optimizer, l’unico servizio di promozione nel panorama del self publishing italiano.

Disponibile sulla piattaforma di Youcanprint.it, il nuovo servizio ha lo scopo di migliorare il posizionamento e aumentare le vendite dei libri autopubblicati.