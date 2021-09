Coronavirus, GIMBE: frenano ricoveri ma 3,34 milioni di over 50 senza copertura

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 25-31 agosto, rileva una sostanziale stabilità di nuovi casi e decessi. In frenata l’aumento dei ricoveri in area medica (+5,4%) e in terapia intensiva (+7,9%). Così in una nota la Fondazione indipendente.Sul fronte della campagna vaccinale risalgono le prime dosi (40% del totale), ma a fronte di quasi 8 milioni di dosi disponibili rimangono oltre 3,3 milioni di over 50 senza alcuna copertura. Considerata la “scadenza” dei green pass per i primi vaccinati e in attesa delle decisioni dell’autorità regolatoria sulla terza dose, la Fondazione GIMBE analizza i dati su efficacia vaccinale e durata della copertura nel nostro paese.