Alla Mostra del Cinema di Venezia sfila l’attore David Michigan per Eleonora Lastrucci

VENEZIA - Il modello, attore, allenatore e star dei social network David Michigan è un personaggio atipico, con la sua folta barba, lo sguardo intenso, il tatuaggio sulla spalla e l'impressionante muscolatura.





Con 12 milioni di follower sul suo account Instagram e 200.000 abbonati da tutto il mondo alla sua accademia, David è stato classificato tra i primi 10 influencer in Francia nel 2019, non lontano dai calciatori Neymar o Mbappé. Lo stesso anno ha anche fatto la copertina di Men's Fitness, la rivista maschile più venduta al mondo.

Come allenatore e preparatore atletico, David rilascia regolarmente interviste, consigli e suggerimenti in numerose riviste specializzate in moda, sport, lifestyle e salute.

Con il suo cognome, di origine nativa americana, si è sempre distinto per il suo desiderio di combinare il fisico e lo spirito.

David è convinto che la felicità venga da dentro piuttosto che da condizioni esterne. Si è quindi dato una missione: aiutare gli altri a sentirsi meglio.

La sua personalità atipica e il suo corpo scultoreo hanno sedotto la stilista italiana di alta moda Eleonora Lastrucci, nota per i suoi abiti da sogno, che ha scelto David Michigan come principale testimonial per la sua prima collezione maschile.

David ha sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia il 5 e 6 settembre 2021.





David Michigan ed Eleonora Lastrucci: un incontro nel segno della creatività





Con la sua straordinaria plasticità, sincerità e semplicità, David si è affermato come modello da sogno per la stilista italiana Eleonora Lastrucci. Lei, che ha sempre sognato di raggiungere la bellezza assoluta, non poteva che trovarsi in sintonia con qualcuno che vuole rendere felici tutti quelli che incontra.

La sua singolarità riecheggia anche all’universo di questa appassionata stilista di alta moda.

"Ho incontrato David Michigan per la prima volta in Toscana, e sono rimasta meravigliata dal suo spirito conquistatore e dalla sua perfetta plasticità. Quel giorno, David stava partecipando alle riprese di un film, e ho iniziato a parlargli perché, grazie a lui, l'idea di creare una linea maschile mi era appena passata per la testa! Fino ad allora, avevo creato solo abiti di alta moda per donne, ma per la prima volta, David sfilerà in frac, del mio nuovo brand maschile, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia" ha dichiarato Eleonora Lastrucci.





Una nuova promettente carriera come attore





Parallelamente alle sue due lauree magistrali in economia, David Michigan ha frequentato la prestigiosa Accedemia Cours Florent di Parigi per imparare a diventare attore.

Lo vedremo presto in un ruolo da protagonista nel film Elohim.

Girato principalmente in Toscana, questo Fantasy racconta la storia di un asteroide che atterra su un'isola e attira l'attenzione di vari personaggi a causa della sua forma piramidale.

Il lungometraggio si ispira alla storia degli Annunaki e degli dei originali che, secondo la leggenda, avrebbero fondato la nostra umanità sotto la benevola stirpe del Dio Enki (interpretato da David) che darà il DNA agli ominidi.

Il film sarà diretto dall'italiano Paolo Vegliò, regista anche del film Lucumon nel 2015.