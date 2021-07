Reincarnazione, fenomeni paranormali e colpi di scena in "Era Destino"

ROMA – Reincarnazione, fenomeni paranormali e colpi di scena inaspettati, sono questi gli ingredienti esplosivi di un libro molto coinvolgente ed emozionante, “Era Destino”, il primo di una trilogia dello scrittore emergente Elia Tavernese. – Reincarnazione, fenomeni paranormali e colpi di scena inaspettati, sono questi gli ingredienti esplosivi di un libro molto coinvolgente ed emozionante, “Era Destino”, il primo di una trilogia dello scrittore emergente Elia Tavernese.





La storia, tra esperienze extra-sensoriali, fenomeni inspiegabili, situazioni erotiche passionali, è ambientata agli albori degli anni ’70, nella splendida e romantica Parigi, dove si incontrano Emilio e Silvia, e fra i due nasce un bellissimo e forte sentimento che nulla riuscirà ad infrangere.

Ma nonostante ciò è purtroppo un sentimento contrastato dalla madre di lei, Adriana, figura assai spietata che non conoscerà mezzi termini pur di distogliere l’amore della figlia dal cuore nobile di Emilio. E mentre lei tramerà nell’ombra il modo per spezzare quel legame, due esseri soprannaturali giunti dall’oltretomba useranno invece le loro qualità innate per salvare quello splendido amore dalla malvagia influenza della madre di Silvia.

Quale tra quelle due forze la spunterà? Lo si scoprirà leggendo quel finale che di certo commuoverà il lettore e svelerà la ragion per cui il cinico ispettore di polizia Dawson e la sua bella amante giornalista, si impietosiranno nel prendere atto del racconto di un assassino.

"Era Destino" è già disponibile su Amazon, oltre che su Streetlib, Youcanprint e in tutte le librerie.

Per quel che riguarda Elia Tavernese è la persona giusta per scrivere una storia come "Era Destino".

Venuto da una famiglia protestante vecchio stampo riesce, fin da giovane, a svincolarsi dal cliché stereotipato che circola intorno al concetto di divino. E l’approccio, in seguito con teorie di Mauro Biglino, finisce per conferirgli una visione chiara sulla vita, non forzosamente basata sull’assistenzialismo religioso. Ma può un essere non credente pervenire ad amare in maniera profonda? L’autore in questa sua opera risponderà sì. E nel presentarci Emilio, giovane protagonista, ma ahimè penalizzato dalla natura, Elia riuscirà a darci una lezione di vita che resterà impressa nel cuore di tutti noi.