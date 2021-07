LONDRA - Dietrofront del premier britannico Boris Johnson che comunica che andrà in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, isolandosi nella residenza del premier a Chequers.Johnson non parteciperà quindi al 'programma pilota' del servizio sanitario che invece dell'isolamento prevede test quotidiano, come aveva annunciato in un primo momento.Lo stesso protocollo sarà seguito dal cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak. Lo conferma Downing Street. L'annuncio dell'adesione al programma pilota aveva scatenato una serie di polemiche, alla vigilia delle riaperture fissate per domani.