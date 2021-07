Milano: Rossana Rodà nominata Presidente dell’Agenzia Uta Italy

MILANO. Il 18 Settembre 2020 l'Organizzazione economica denominata ASIGITALIA accreditata all’Agenzia United Towns Agency (UTA), Organizzazione delle Nazioni Unite per la cooperazione internazionale, approvata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) nella categoria di statuto consultivo speciale ai sensi della risoluzione ECOSOC del 1996/31 de l 'ECOSOC iscritta al registro (CH-550.1.160.191.0) Contestualmente la Presidente Dott.ssa Rossana Rodà, è stata nominata Presidente del Comitato tecnico – culturale – sociale per la cooperazione ed il rafforzamento delle relazioni degli Stati Nord/Sud.Asigitalia partner operativa sul territorio italiano per l'esecuzione dei progetti economici e sociali dell'Agenzia per la cooperazione delle città unite Nord /Sud, il 5 luglio 2021 l’Assemblea generale nomina ufficialmente per la prima volta in Italia Rossana Rodà Presidente dell’Agenzia UTA ITALY in collaborazione con la segretaria generale Eya Essif dell'UTA con sede a Palazzo delle Nazioni e operativa nei vari Stati per facilitare il coordinamento tra il Comitato Esecutivo, i governi e le istituzioni, nello specifico sul territorio UTA ITALY con governo italianoDirettore generale della struttura in Italia Gianvico Camisasca.L’Organizzazione sviluppa, promuove e finanzia progetti per la crescita economica e lo sviluppo sociale, seguendo i principi del Consiglio Economico (ECOSOC).ECOSOC è il consiglio economico sociale delle Nazioni Unite, è l’organo delle Nazioni Unite con la competenza principale sulle relazioni e le questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie, e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse collegate.Lo scopo del Consiglio economico e sociale è stabilito dall’articolo 62 dello Statuto delle Nazioni Unite: programmare lo sviluppo economico , l’assistenza tecnica e finanziaria ai paesi meno sviluppati, nonché promuovere studi o relazioni su questioni economiche, sociali, culturali e sanitarie. Si compone di cinquantaquattro membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea generale.L'Organizzazione riconosce e valorizza il ruolo dei Fondi di Investimento che rivestono nell’economia globale, attraverso il loro supporto finanziario ad imprese, governi ed enti nella realizzazione dei loro progetti.Per info e contatti www.asigitalia.com