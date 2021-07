Un grosso incendio è sviluppato nel porto Jebel Ali di Dubai, con delle esplosioni che si sarebbero sentite in vari punti della città degli Emirati Arabi. L'incendio sarebbe divampato in una portacontainer, a causa di un container trasportato dal natante. Ancora non si conoscono le cause che hanno fatto scaturire le fiamme che fortunatamente non avrebbe fatto vittime, domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco.