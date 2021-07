Euro '21: l'Inghilterra batte la Danimarca e vola in finale contro l'Italia

(via UEFA EURO 2021 fb)





Nel secondo tempo all’11’ Maguire dell’ Inghilterra non concretizza una buona occasione. Al 36’ Phillips dell’ Inghilterra con un tiro di destro non inquadra la porta. Necessari i tempi supplementari. Al 14’ del primo tempo supplementare l’Inghilterra passa in vantaggio con Kane che manda il pallone in rete dopo una respinta del portiere Schmeichel su rigore concesso per un fallo di Maehle su Sterling.





Nel secondo tempo supplementare al 9’ Braithwaite va vicino al pareggio.

Nella seconda semifinale degli Europei l’ Inghilterra vince 2-1 a Londra dopo i tempi supplementari con la Danimarca e si qualifica per la finale dove sfiderà l’ Italia Domenica 11 Luglio alle 21 al “ Wembley Stadium”. Nel primo tempo al 30’ la Danimarca passa in vantaggio con Damsgaard su punizione. Al 39’ l’ Inghilterra pareggia. Kjaer devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Sterling su cross di Saka.