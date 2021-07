ROMA - 'Effetto Draghi' sulle prenotazioni dei vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. "Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%". Così il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. "La macchina viaggia al 100%", ha dichiarato Figliuolo.