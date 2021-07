Dante, le celebrazioni su piattaforme online e social

POTENZA – C’è anche un pizzico di Basilicata nelle celebrazioni legate ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. È infatti di San Fele l’ideatore di Cercarte.it, la community italiana dedicata all’arte e coinvolta in un progetto internazionale promosso in Campania ed arrivato perfino negli Stati Uniti. – C’è anche un pizzico di Basilicata nelle celebrazioni legate ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. È infatti di San Fele l’ideatore di Cercarte.it, la community italiana dedicata all’arte e coinvolta in un progetto internazionale promosso in Campania ed arrivato perfino negli Stati Uniti.





Si chiama Alberto Nigro, è un programmatore informatico, video maker, con la passione per l’arte che ha studiato sin da ragazzo.

Da sempre attento ai fenomeni dell’attualità e alle celebrazioni identitarie, suo infatti è il sito Festadellarepubblica.it, selezionato nel 2020 dal Ministero della Cultura per annunciare le celebrazioni ufficiali della festa del 2 giugno, Nigro insiste sull’importanza dei social e del web per diffondere i valori della cultura.

"Nell’epoca dei social in cui si parla di tutto e di più, molte volte anche a sproposito, ho voluto creare un social tutto dedicato all’arte, in cui gli appassionati, i critici, gli artisti professionisti ed amatoriali potessero incontrarsi, convergere, esporre le proprie opere,confrontarsi sul mondo magico ed infinito dell’arte" afferma Alberto.

Cercarte.it diventa così la piattaforma su cui celebrare il Sommo Poeta della Divina Commedia, grazie alla scelta strategica effettuata dal Premio "Penisola Sorrentina" in collaborazione con il Centro culturale Exordium di Buonalbergo e lo IACE, Italian American Committee on Education che – sotto la presidenza di Berardo Paradiso – promuove lo studio della lingua e cultura italiana nel Tristate Area e USA, con oltre settantacinquemila studenti.

Sul portale sarà possibile, fino al 20 luglio, iscriversi al concorso "Dante700 – Sospira" riservato a pittori e fotografi. Il titolo della competizione digitale trae spunto dai versi tratti dal celebre sonetto "Tanto gentile e tanto onesta pare", contenuto nel XXVI Capitolo della "Vita Nuova": "E par che dalla sua labbia si mova,/uno spirto soave e pien d’amore/che va dicendo all’anima: Sospira".

"All’indomani di una pandemia ancora in corso il binomio cultura-innovazione è una sfida importante, diremmo fondamentale" spiegano gli organizzatori del concorso, presieduto dall’artista sannita Peppe Leone.

Anche il mondo della Cultura ha dovuto affrontare il percorso di digitalizzazione intrapreso già da alcuni anni, dandovi una necessaria accelerata.

Ecco che questo concorso di arti visive su Dante Alighieri, interamente svolto su una piattaforma digitale, intende porsi come il prodotto dell’intersezione e della co-evoluzione di alcune caratteristiche culturali e tecnologiche della società dell’informazione contemporanea.

"In questo scenario globale, la Campania non si è sottratta alla chiamata rivoluzionaria della storia" dichiara Mario Casillo consigliere delegato per la digitalizzazione e le ICT della Regione Campania, che patrocina l’iniziativa insieme con il Ministero della Cultura.

Grazie ad un digital team e ad un meccanismo di e-voting, cui si affiancheranno le scelte di una giuria composta da artisti, giornalisti ed esperti i cui nomi saranno resi pubblici alla chiusura della Call, questa iniziativa del Premio intenderà offrire una risposta di adattamento, attraverso un progetto sui generis di cui – in piena aderenza al modello dantesco del "Convivio" – si tenta una lettura a ritroso ed aperta ad innovare e sperimentare, con lo scopo finale di diffondere cultura e moltiplicare l’interesse su Dante, soprattutto tra le giovani generazioni.