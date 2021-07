Covid: arrivano i nuovi test salivari in farmacie e supermercati

ROMA – Per contenere il Covid, soprattutto in questa fase di crescita dei casi giornalieri a causa della variante Delta, lo screening ed il tracciamento diffuso nella popolazione restano fondamentali per individuare precocemente le persone che sono entrate in contatto con il virus Sars-CoV-2 o che presentano sintomi che facciano pensare di aver contratto l’infezione.Tra gli strumenti diagnostici a disposizione, ora si aggiungono i test salivari, che sono in grado di rilevare la presenza del virus all’interno del cavo orale.La notizia di questi giorni é che i test rapidi salivari Self Test Covid sono già stati distribuiti nelle farmacie e supermercati, ad un prezzo calmierato di soli 8,90€.Si tratta di un kit, distribuito dalla Screen Pharma, che permette di eseguire un test fai da te e di avere il risultato in appena 15 minuti.All’interno della confezione è presente il dispositivo per effettuare il test, quello per raccogliere il campione, la soluzione tampone, i sacchi di bio sicurezza e il foglietto con le istruzioni per eseguirlo correttamente.Con questo test viene prelevato un campione di saliva e in pochi minuti è possibile scoprire se si è entrati in contatto con il virus Sars-CoV-2.Questa tipologia di test Covid antigeno rapido è indicato in tutte quelle situazioni in cui non è possibile effettuare tamponi antigenici.Inoltre può essere usato per controllare i dipendenti e i lavoratori delle aziende, all’interno delle scuole, oppure per individuare la malattia negli anziani, disabili e nei bambini che frequentano asili nido.Tuttavia, anche se l’utilizzo di questo kit salivare è particolarmente efficace per intercettare potenziali positivi, il tampone molecolare deve essere sempre eseguito, in quanto resta l’unico sistema diagnostico efficace per individuare la malattia.Lo Screen Test Covid-19 saliva è molto utile anche per rilevare la presenza dell’infezione in persone sintomatiche, asintomatiche e pre-sintomatiche.All’interno della saliva è presente una carica virale molto alta, soprattutto in soggetti fragili con altre patologie, che vengono colpiti dall’infezione. Per questo motivo, il campione di saliva viene considerato come un’opzione di rilevamento dell’infezione alternativa al test antigenico.Il tampone salivare deve essere eseguito entro i primi 5 giorni in cui si presentano i sintomi. Questo può essere effettuato anche in autonomia usando i Self Test monouso, i kit fai da te di cui abbiamo parlato, acquistabili anche in farmacia.Tra i vantaggi dei self test covid-19 salivari c’è la possibilità di effettuarli tutte le volte che si ritiene sia necessario e avere velocemente il risultato.Poterli acquistare online e in farmacia ed eseguirli, autonomamente, consente di tenere sotto controllo il proprio stato di salute e di scongiurare un contagio dopo aver preso parte a situazioni potenzialmente pericolose e con un’elevata possibilità di esposizione al virus.Mezzi pubblici, luoghi di lavoro, scuola, ospedali e tutte le situazioni in cui è impossibile evitare assembramenti.I self test salivari possono contribuire a individuare tutti potenziali positivi e a ridurre la circolazione del virus.