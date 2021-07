Conte blinda le riforme, "Non lasceremo siano cancellate"

ROMA - L'ex premier Giuseppe Conte torna in campo dopo la pace di Marina di Bibbona con il garante del Movimento Beppe Grillo e si dice pronto a guidare il nuovo corso del M5S. Chiede compattezza ai compagni pentastellati e mette suoi paletti sulle riforme che il movimento ha finora portato a casa, a partire da giustizia e reddito di cittadinanza."Voglio spendere tutto me stesso, tutta la mia passione. Io sono pronto e non intendo mollare di un centimetro", ha sostenuto in una diretta facebook parlando del nuovo corso M5s."Il M5s riparte con nuovo slancio. Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno. A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso". "Oggi questo progetto ha bisogno di nuova linfa, una forza trainante è quello che i cittadini si aspettano da noi. E oggi non possiamo lasciare che gli impegni presi con i cittadini vengano abbandonati: è una questione di rispetto per i cittadini".