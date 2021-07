Aumentano le bollette di gas e luce

ROMA - Scatta il rincaro dei prezzi di elettricità e gas nel mese di luglio. Grazie all'intervento del governo con il Decreto Lavoro, però, l'aumento sarà inferiore a quanto previsto.Con il bonus sociale in vigore dal 1° luglio le famiglie più in difficoltà potranno limitare in parte il disagio dovuto agli aumenti per tutti gli altri una serie di accorgimenti che approfonditi all'interno dell'articolo per cercare di risparmiare il più possibile sulla spesa delle bollette di luce e gas.I dati sugli aumenti stimati, molto vicini alla realtà, verranno confermati tra pochissimi giorni, entreranno in vigore dal 1 luglio e come già scritto in precedenza saranno del + 12% per l'energia elettrica e del +21% per il gas, cifre record attenzioni quindi anche al probabile aumento del tasso di inflazione dirtta conseguenza di un brusco aumento del costo dell'energia.