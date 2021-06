In 24 ore in Italia 838 casi, 40 vittime ma 20 da ricalcolo Campania

ROMA - Sono 838 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 753. Sono invece 40 le vittime in un giorno (ieri erano state 56) ma 20 sono relative ad un ricalcolo della Campania.



La Campania, si legge nella nota allegata al bollettino del ministero della Salute, ha comunicato che "in seguito a verifiche periodiche, si sono riscontrati 20 deceduti ascrivibili ad un periodo compreso tra aprile e giugno 2021, nessuno dei quali è deceduto nelle ultime 48 ore".