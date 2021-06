Gossip: si è sposato Diego Arrigoni, il chitarrista dei Modà

(Foto di Gobbi By Events)

– Domenica 20 giugno, Diego Arrigoni il chitarrista dei Modà si è sposato. Diego e Mara, la sua compagna, si sono finalmente giurati eterno amore. In un anno complicato come il 2021, l’amore come in tutte le canzoni del celebre gruppo musicale Modà ha trionfato su tutto.