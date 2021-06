Ddl Zan: per Roberto Fico libera Chiesa in libero parlamento





E nel rimarcare che "noi come parlamento non accettiamo ingerenze, la terza carica dello Stato, nell'aggiungere che il disegno di legge Zan è già passato alla Camera e adesso è all'esame del Senato. Ragion per cui, in attesa di sviluppi e parafrasando il 'Libera Chiesa in libero Stato' pronunciato 2 secoli da Camillo Benso Conte di Cavour, Roberto Fico sostiene che alla libera Chiesa deve poter corrispondere un libero Parlamento.

All'indomani della richiesta inoltrata dalla Santa Sede al Governo italiano sulla revisione del DDL Zan contro l'omofobia, non si è fatta attendere la replica delle alte cariche della Repubblica. Intervenuto in diretta su Agorà, programma del mattino di Rai 3 di mercoledì 23 giugno, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha difeso la sovranità del parlamento italiano, sottolineando che i parlamentari decidono in modo indipendente da quello che vogliono votare.