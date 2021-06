Biologa Poli: "I vaccini non sono efficaci allo stesso modo"

La biologa Valeria Poli, docente Biologia Molecolare all’Università di Torino e presidente della SIBBM, sulle pagine di Fanpage, nel garantire l'efficacia dei vaccini, tende a specificare che non lo sono allo stesso modo. Per questo motivo ha chiesto al Governo, insieme agli altri esperti, di sospendere le vaccinazioni di AstraZeneca e Johnson&Johnson ai giovani, per evitare che si possano innescare degli effetti collaterali gravi connessi al vaccino.Gli Open Day, infatti, organizzati dalle Regioni, tendono alla vaccinazione di massa anche dei giovani utilizzando AstraZeneca che l'Aifa aveva raccomandato di rivolgere ai soggetti over 60. La virologa ha l'impressione che il Governo voglia esaurire le scorte in suo possesso di AstraZeneca e per questo motivo, forse, non si sarebbe mai espresso pubblicamente sugli eventi che si stanno diffondendo su scala nazionale.Sull'autorizzazione delle vaccinazioni dato dall'Ema ed Aifa ai giovani dei 12 anni c'è il plauso della biologa, in quanto eventuali effetti collaterali riscontrati sarebbero ritenute patologie facilmente controllabili.