Lino Banfi risponderà alle richieste dei telespettatori a "Oggi è un altro giorno"

(Foto Ufficio Stampa Rai)

ROMA - Lino Banfi, il ‘nonno più famoso d’Italia’, da lunedì 19 aprile terrà compagnia agli italiani nel pomeriggio di Rai 1: “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone dalle 14 alle 16, ospiterà infatti due volte alla settimana (ogni lunedì e venerdì) il grande attore, nello spazio dal titolo “Lino nazionale”.

Nonno Libero, nonché icona intramontabile del cinema e della tv, risponderà alle richieste che i telespettatori potranno inviare via messaggio o con una nota vocale, tramite un numero WhatsApp.Domande, curiosità, dediche e desideri…

Lino Banfi avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia. Per le richieste, messaggi, foto e filmati via WhatsApp si potrà utilizzare il numero 366 - 616 79 59.