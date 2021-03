Variante africana a Messina: individuata per la prima volta in Italia





Il giovane ora è negativo ed è stato dimesso. Nel laboratorio del Policlinico, guidato dai professori Giuseppe Mancuso e Teresa Pollicino, giovedì scorso era stata isolata la variante nigeriana in un altro sedicenne originario della Guinea, anch’egli scappato dal Centro di Pozzallo.

MESSINA - Per la prima volta in Italia è stata individuata al Policlinico di Messina la variante africana A27, già identificata in Slovenia. Il laboratorio di microbiologia molecolare ha isolato il virus sul tampone di un migrante di 16 anni, originario del Sudan, fuggito dal centro di Pozzallo (Ragusa) e poi ricoverato qualche giorno fa a Villa Contino, nella città dello Stretto.