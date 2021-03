Mattarella scrive al Papa: 'Suo invito alla fraternità è un richiamo per tutti'

(credits: Vatican Media)

ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco per l'ottavo anniversario del Pontificato. "La pandemia che continua a gravare su un così gran numero di persone in tutto il mondo ha posto in evidenza le vulnerabilità di singoli Paesi e dell'intera comunità internazionale nell'affrontare secondo giustizia ed efficienza l'attuale fase emergenziale."Operare con spirito di fraternità per superare le difficili circostanze dell'oggi, come Ella ci invita a fare - ha scritto -, è un forte richiamo all'esercizio di una cittadinanza responsabile e una guida sicura per quanti svolgono incarichi istituzionali e politici" - ha concluso.