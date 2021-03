Le regole anti Covid per i vaccinati

ROMA - L'organismo di chi ha ricevuto entrambe le dosi del farmaco anti-Covid è protetto dalla malattia, ma può ancora trasportare il virus. Ecco perché, finché non sarà raggiunta l'immunità di gregge, anche per i vaccinati sono necessarie alcune misure di sicurezza.I vaccini non prevengono il 100% delle infezioni (anche se tutti difendono dalla malattia grave e dalla morte). È possibile quindi (anche se non così frequente) che una persona si infetti pur avendo completato il ciclo vaccinale.Bisogna fare la quarantena? La risposta è no. Per ora. Coloro che si sono sottoposti a vaccinazione anti Covid devono continuare a utilizzare le mascherine, a lavarsi le mani, a mantenere il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Non solo. A loro, come anche ai circa 2.670.000 guariti, si applicano le stesse norme della quarantena nell’eventualità di «contatto stretto» con un caso confermato di Covid-19. Resta solo la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomi.