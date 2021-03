Coronavirus, GIMBE: "Parte la terza ondata, 2 milioni di dosi di vaccino ancora in frigo"

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE registra, nella settimana 24 febbraio - 2 marzo, un aumento del 33% nuovi casi e numeri in crescita sul fronte di ospedali e terapie intensive. A fronte della vertiginosa accelerazione impressa dalle varianti, si continua a temporeggiare inutilmente nell'istituire zone rosse locali. Lo rende noto la Fondazione indipendente bolognese.La campagna vaccinale di massa non decolla: mentre il dibattito si concentra su produzione e forniture, rimangono nel frigo quasi 2 milioni di dosi, il 30% di quelle consegnate. Nel nuovo DPCM nessuna strategia per contenere l'epidemia, eccetto l'ennesima battuta d'arresto per la scuola, conclude la nota.