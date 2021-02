Tutto ciò che bisogna sapere per evitare la revoca dei bonus

ROMA - Basta un errore per non ottenere i benefici fiscali, ma niente paura. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato come fare eventuali correzioni nelle fatture, siano queste cartacee o elettroniche.L’spiega nel dettaglio sul suo sito come gestire i crediti di imposta nella fase definita Transizione 4.0, che contiene tutte le indicazioni per gestire gli investimenti in beni strumentali, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e 2021.Se laemessa dalla società che ha fornito il servizio contiene degli, ad esempio non contiene le indicazioni corrette e specifiche delle norme che danno diritto ad ottenere il bonus, c'è il rischio che questo sia revocatoNell'eventualità in cui la fatturasia stata ricevuta in formato cartaceo, bisogna inserire - con scritta indelebile - il riferimento alla norma, riportando la dicitura su ogni singolo documento.Se invece la fattura èè possibile stampare il documento e riportare stampata la stessa scritta indelebile con il riferimento normativo. Laè quella di realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme al documento.