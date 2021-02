Mattarella convoca Draghi per mercoledì mattina

Mario Draghi salirà al Quirinale nella mattinata di mercoledì 3 febbraio 2021 per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico per la formazione di un Governo che - come sottolineato dallo stesso Capo dello Stato - nella serata di martedì 2 febbraio, dovrà essere di alto profilo e corrispondente alle aspettative dell'Italia e dell'Unione Europea.