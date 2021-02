Danimarca, arriva l'app per dire 'si'

COPENAGHEN - Si chiama iConsent e permette di accettare o rifiutare un incontro intimo proposto da un'altra persona. L'app sta scatenando feroci polemiche e le critiche più dure arrivano dalle associazioni contro la violenza sulle donne.Secondo i creatori di“il consenso è valido per un rapporto sessuale e scade dopo 24 ore”. “Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento da entrambe le parti”, spiegano sul sito.L’app arriva dopo che il paese scandinavo, il 17 dicembre, ha approvato una legge che tratta come stupro i casi di rapporti sessuali in cui entrambe le parti non abbiano dato il consenso. Prima di questa legge il rapporto veniva considerato stupro solo nel caso ci fosse stata violenza, minacce o la vittima si fosse trovata in un contesto di coercizione. Non erano quindi contemplate, ad esempio, situazioni di debolezza o incoscienza.Secondo i creatori dell’app, lo scopo sarebbe quello di assicurare che entrambi i partecipanti acconsentano al rapporto, stipulando una sorta di “contratto” valido per 24 ore. Ma le cose non sono così semplici e in molti hanno fatto presente i rischi connessi a questo funzionamento. “L’app non è la soluzione al consenso. Una relazione sessuale non è un contratto”, ha detto, presidente dell’organizzazione no-profit Sex and Society, come si legge sul sito della radiotelevisione di stato danese Dr.dk. In molti infatti ritengono che la app sminuisca e sottovaluti la complessità del consenso.