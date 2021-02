Cos'è il passaporto di immunità e perché se ne parla

Intanto il premier Mario Draghi, al suo primo vertice europeo, non ha espresso un’opinione netta riguardo ai “passaporti di immunità” e nei suoi interventi si è concentrato soprattutto sulla necessità di vaccinare presto il maggior numero possibile di persone.



A mostrare diversi dubbi in merito Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi, secondo cui sarebbe ancora presto per parlare di un passaporto di immunità, dati i numeri molto bassi dei vaccinati nei paesi dell’Unione.

BRUXELLES - L'in queste ultime settimane sta pensando di introdurre una sorta di lasciapassare per chi è già vaccinato o è negativo al test. La soluzione permetterebbe di salvare la stagione estiva, ma prima ci sono alcune questioni da risolvere.Il paese europeo che durante l’ultima riunione ha spinto di più per unè la Grecia, che da mesi porta avanti questa proposta, in vista del possibile arrivo di turisti nella stagione estiva, su cui poggia il core business dell'economia nazionale.