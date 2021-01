Serie A: Juventus forza quattro. Udinese battuta

(via Juventus Fb)

Nel primo match del 2021, la Juventus ha battuto 4 a 1 l'Udinese. Dopo una rete annullata a De Paul per tocco di braccio, gli uomini di Pirlo hanno preso il controllo della partita. Il solito Ronaldo ha sbloccato il risultato al 31’ con un tiro a giro, approfittando di un recupero palla di Ramsey al limite dell’area.Nella ripresa Chiesa ha firmato il raddoppio al 49’. Su una verticalizzazione di Ronaldo, l’esterno ex Fiorentina ha battuto Musso con un diagonale rasoterra.Ancora il fenomeno portoghese è stato poi autore della terza rete. Al 70’, dopo una discesa a campo aperto, ha messo in rete con un sinistro chirurgico. I friulani hanno siglato la rete della bandiera al 90’ con Zeegelaar prima del gol del definitivo 4 a 1 di Dybala. Al 93’ il giocatore argentino è entrato indisturbato in area scaricando la palla alle spalle di Musso.