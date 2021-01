Gualtieri: "Risorse per nuove restrizioni"

ROMA — La richiesta di un nuovo scostamento da 32 mld serve per mettere in campo “un nuovo pacchetto di aiuti per attutire l’impatto economico” delle restrizioni anti-Covid, ma si giustifica anche con la volontà del governo di “avere a disposizione risorse sufficienti” se le restrizioni all’attività economica dovessero protrarsi “anche in primavera”. Un’ipotesi che “non si può escludere”. Così il ministro dell’Economiain una lettera alla Commissione Ue in cui specifica inoltre che il deficit/Pil 2021 è stimato in salita, a 8,8%.