La decisione, che si era delineata sull'orizzonte del Quirinale sin dalla tarda serata di giovedì 28 gennaio, è divenuta ufficiale. Alle ore 19.30 di venerdì 29 gennaio 2021 - informa una nota della presidenza della Repubblica - il presidente della Camera dei Deputati On. Roberto Fico salirà al Colle per ricevere dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il mandato esplorativo.Il conferimento del medesimo si è reso necessario per verificare ulteriormente le condizioni per la continuità sia con l'attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte che la rispettiva maggioranza politico-parlamentare. E' quanto esternato dallo stesso presidente della Repubblica nell'incontro con la stampa al termine della terza e ultima giornata del primo giro di consultazioni.