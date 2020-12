Volpe incastrata in una rete da calcio salvata dai volontari

Non sapendo quale fosse il modo giusto di intervenire, i due hanno deciso di contattare, tramite una chiamata di emergenza, i Vigili Urbani che a loro volta hanno contattato i volontari del Nogra di Lecce e i Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno subito notato le disperate condizioni in cui si trovava quel povero animale. I fili di quella rete si erano stretti così tanto da impedirgli di respirare quasi del tutto. Dovevano agire tempestivamente per salvargli la vita. Uno di quegli splendidi volontari, armato di pazienza e di sangue freddo, con l’aiuto di una piccola forbice, ha iniziato a tagliare uno ad uno tutti i nodi che stringevano intorno al collo della volpe.





Quando finalmente l’operatore è riuscito a liberarla, la piccola volpe, forse anche impaurita per quello che le era accaduto, si è mostrata molto irrequieta seppur molto stanca. Ben presto però, ha capito che quegli uomini erano lì soltanto per aiutarla. Tuttavia, tutto quel tempo in cui era restata bloccata nella rete, oltre a stancarla, le aveva fatto perdere sensibilità alle zampe. Per quello è restata immobile sul prato per alcuni minuti. Un’agonia fortunatamente durata solamente pochi minuti. La volpe ha fatto pochi metri per scappare via e poi si è girata verso i sui soccorritori, quasi incredula del bellissimo gesto che le ha permesso di salvarsi.





In questi giorni in zona rossa, questa parte della città non è molto frequentata. Se i due ragazzi, che hanno ritrovato l'animale, non avessero fatto partire i soccorsi, l’animale non ce l'avrebbe fatta. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ancora una volta la collaborazione di più enti e cittadini ha permesso il salvataggio di una vita, in tempi brevissimi.

Preoccupati per quello che credevano fosse un cagnolino, gli adolescenti si sono avvicinati per sincerarsi di quello che era accaduto. E i ragazzi che si sono trovati davanti a questa scena, pensavano proprio che quello in difficoltà fosse un cucciolo di cane. Quell’essere peloso era rimasto incastrato nella rete della porta da calcio e, nel tentativo di liberarsi, non solo si era incagliato ancora di più, ma aveva usato anche tutte le sue forze. Arrivati vicino alla porta, i due ragazzi hanno capito di essersi sbagliati. Quello che da lontano sembrava un cagnolino, in realtà era una giovane volpe.