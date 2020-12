"Pubblicità invitano a far causa ai medici"

ROMA - Pubblicità scorrette che invitano a far causa ai medici in relazione ai contagi da Covid: la Federazione nazionale degli ordini dei medici scrive ai presidente delle Camere, Casellati e Fico, per sensibilizzarli e chiedere al Parlamento di legiferare su questo settore così delicato per la vita sociale. “Sono pubblicità tre volte ingiuriose: verso medici, malati e avvocati”, afferma il presidente Filippo Anelli, invitando tutti i colleghi a “non condividere le pubblicità sui social, sull’onda dello sdegno per censurarle, per non fare da involontaria cassa di risonanza”.