Covid a Milano già da inizio dicembre

MILANO — Il Covid-19 circolava a Milano già all'inizio di dicembre 2019 e ora Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano, comunica i risultati dello studio pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. In particolare, si è dimostrata la presenza di Sars-CoV-2-Rna in un tampone oro-faringeo raccolto da un bambino di Milano all'inizio di dicembre 2019, circa 3 mesi prima del primo caso riportato di Covid-19 in Italia. Si tratta di un risultato che rivoluziona le conoscenze sulla diffusione spazio-temporale del nuovo coronavirus.