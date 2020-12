Giani: "In Toscana gli studenti delle medie tornano in classe"

FIRENZE - “Quando noi ritorneremo in zona arancione, sostanzialmente per ciò che riguarda le scuole da lunedì prossimo, potranno rientrare in classe i bambini di seconda e terza media. Ci sono miei colleghi, come il governatore del Piemonte, che hanno detto che pur rientrando in zona arancione, le seconde e terze medie non rientreranno a scuola. In Toscana invece i bambini rientreranno a scuola perché io credo molto che la scuola sia fatta di relazione e di rapporti, e soprattutto in seconda e terza media non c’è quel problema, che è stato paventato, del trasporto pubblico perché i bambini di 12 e 13 anni si accompagnano a scuola, almeno nell’80-90% dei casi, e quindi non c’è un problema di sovraccarico di trasporto pubblico”: lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una visita alla Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa. “Sull’università - ha aggiunto Giani -, se dovessi esprimere la mia impostazione, sono convinto che dovremo incentivare la presenza fisica, pur dovendo mantenere una quota a distanza. Però rispetto le decisioni del governo, che credo sia intenzionato a far sì che l’attività in presenza nelle università riprenda da gennaio”.