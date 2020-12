(credits: Juventus via Fb)



- La Juventus, già qualificata agli ottavi, ha travolto la Dynamo Kiev per 3 a 0 in attesa dello scontro con il Barcellona per il primo posto nel girone. A sbloccare il risultato è stato Chiesa, autore di una grande prestazione, con un colpo di testa su preciso cross di Alex Sandro al 21’.Nella ripresa i bianconeri hanno incrementato il risultato. Al 57’ Ronaldo ha messo in rete da pochi passi il 750esimo gol in carriera. Morata ha chiuso il match con la rete del 3 a 0 al 66’. L’attaccante spagnolo ha superato in dribbling due difensori e ha battuto facilmente l’estremo difensore avversario.