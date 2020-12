ROMA - Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 163.550 tamponi. Le vittime sono 564, i guariti e dimessi più di 17.186. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva (sono 63 in meno), ma aumenta il numero di ricoverati in generale (170 in più). L'indice di positività si attesta sull'11,5%, in aumento dello 0,8%.