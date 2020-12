Coronavirus: in Italia 484 decessi e 18mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

ROMA - Ecco i numeri del coronavirus in Italia: 17.938 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, 484 i decessi. 16270 i nuovi guariti, -41 pazienti in terapia intensiva. Si contano inoltre 331 ricoveri in meno rispetto alle precedenti 24 ore, con 152.697 tamponi effettuati. Il tasso di positività però va all'11,7% (+1,6%).